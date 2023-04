Zondag in 'Podium Klassiek': Klaus Mäkelä & Joey Roukens

Floris Kortie, Dieuwertje Blok en Mike Boddé ontvangen dirigent Klaus Mäkelä, componist Joey Roukens, leden van het Concertgebouworkest, Maat Saxophone Quartet, gitarist António Carlos Costa, pianist Nino Gvetadze, en Fuse!

Te gast is de Finse dirigent Klaus Mäkelä, samen met leden van het Concertgebouworkest. Vanaf 2027 zal hij officieel chefdirigent zijn van het orkest. Tot die tijd staat hij geregeld op de bok om het orkest steeds beter te leren kennen. Naast dirigeren is Klaus Mäkelä ook een begenadigd cellist. In 'Podium Klassiek' zal hij samen met leden van het Concertgebouworkest de meeslepende finale van het Eerste strijksextet van Brahms uitvoeren.

Fuse neemt de succesvolle Nederlandse componist Joey Roukens mee. Hij schreef speciaal voor hun nieuwe album Mikrokosmos het werk Awaken. Al eerder bracht 'Podium Klassiek' de tv-première van het stuk Unleashed dat hij ook voor hen componeerde.

Jonge Held is de 15-jarige Michelle Kumara. Michelle studeert aan de School voor Jong Talent in Den Haag en won vorig jaar een eerste prijs bij het Nederlands Vioolconcours (Iordens B). In 'Podium Klassiek' speelt ze samen met pianist Natasja Douma de 3 Hongaarse Dansen van Zoltán Kodaly.

Het Maat Saxophone Quartet en gitarist António Carlos Costa brengen een ode aan de fado; het levenslied van hun geboorteland Portugal. Door hun langdurige verblijf in Nederland zijn de musici de fado opnieuw gaan waarderen. Nu hebben ze er zelfs een heel album aan gewijd!

Mike Boddé wil een minder bekende kant van de muziek van Frédéric Chopin belichten: zijn donkere, Slavische kant vol ongebreidelde passie. Mike is er dol op. Nino Gvetadze speelt voor hem de Prelude in d mineur, bijgenaamd de storm.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 2 april van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.