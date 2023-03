Zondag in 'Podium Klassiek': Kian Soltani

Floris Kortie, Dieuwertje Blok en Mike Boddé ontvangen cellist Kian Soltani, pianist Yeol Eum Son, saxofonist Daan Kluwer, en Amsterdam Sinfonietta.

De wereldberoemde cellist Kian Soltani is te gast. De Oostenrijker van Iraanse afkomst maakte een album met cellobewerkingen van liederen van Schubert. Samen met strijkorkest Amsterdam Sinfonietta speelt hij An die Musik en Du bist die Ruh. Over zijn keuze voor het lied zegt Soltani: 'Een cello kan echt zingen. Lange lijnen die miljoenen nuances hebben, zoals de menselijke stem. Met mijn stem zing ik alleen onder de douche, maar de cello is mijn stem op het podium.'

Mike Boddé is gefascineerd door de Russische componist Nikolaj Kapustin. Hij begaf zich op de grens van jazz en klassiek. Daar waar in de jazz niet snel iets wordt uitgeschreven deed Kapustin dat wel. Dus elke klassieke musicus kan zich met diens bladmuziek wagen aan diens razend virtuoze muziek. Zo ook de Koreaanse toppianist Yeol Eum Son. Zij speelt het spectaculaire laatste deel uit zijn 2e sonate.

Jonge Held is deze week de 25-jarige tenorsaxofonist Daan Kluwer. Pas in zijn studententijd begon hij de jazz helemaal te verkennen en te spelen. Inmiddels is hij een van de toptalenten van het Codarts Rotterdam. In 'Podium Klassiek' speelt hij samen met Mike Boddé een prachtige ballad van de onlangs overleden jazzlegende Wayne Shorter: Infant Eyes.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 19 maart van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.