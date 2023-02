Zondag in 'Podium Klassiek': Elly Ameling & Robert Holl & Lenneke Ruiten

Floris Kortie, Dieuwertje Blok en Mike Boddé ontvangen sopraan Elly Ameling, bas-bariton Robert Holl, sopraan Lenneke Ruiten, pianist Thom Janssen, pianist Aidan Mikdad, violist Shunske Sato & Nederlandse Bachvereniging, en Woodcraft.

Zangeres Elly Ameling is een legendarische grootheid uit de liedkunst. Iedereen in de wereld van de klassieke muziek kent haar naam. Op 8 februari is zij 90 jaar geworden en dat gaan we op een bijzonder manier vieren. Want de ere-ring die haar naam draagt en die haar bij haar afscheid in 1996 werd geschonken, wordt overgedragen aan een nieuwe generatie. Te gast is sopraan Lenneke Ruiten die de Elly-Ameling-Ring ontvangt van Robert Holl (75), de tweede ringdrager. Speciaal voor deze gelegenheid zingt Lenneke Ruiten twee liederen: Violon van Francis Poulenc en Die Mainacht van Johannes Brahms. Ze wordt begeleid door pianist Thom Janssen.

De Nederlandse Bachvereniging toert momenteel rond met het programma Bach Fusion waarin Johann Sebastian Bach als muzikale kosmopoliet wordt gepresenteerd. Bach was dol op de concerten van zijn Italiaanse tijdgenoten en parafraseerde en bewerkte die naar hartenlust. Ook liet hij zich inspireren door hun uitbundige stijl. Violist en artistiek leider Shunske Sato soleert in Bachs Vioolconcert in E groot.

De jonge pianist Aidan Mikdad kwam ooit als 15-jarige voor het eerst naar onze studio en maakte op iedereen en vooral Paul Witteman een verpletterende indruk. Hij speelde onbevreesd de meest virtuoze muziek. Hij kwam nog vaker langs voor spectaculaire optredens, de laatste keer in 2021 voor Pauls 75ste verjaardag. Nu, zes jaar na zijn eerste optreden in onze show, brengt hij zijn debuut-cd uit. Een moment om te markeren.

Jonge Helden zijn de 5 strijkers van Woodcraft. Allen hebben een klassieke opleiding, maar zijn een nieuwe weg ingeslagen waarbij ze zelf muziek componeren en nieuwe klanken uit hun instrumenten halen. En met succes, want Woodcraft won onlangs de Dutch Jazz Competition. In 'Podium Klassiek' spelen de strijkers een eigen compositie die gebaseerd is op een thema van de 19de-eeuwse Russische componist Anton Arensky.

In 'Podium Klassiek Extra' volop aandacht voor de jarige Elly Ameling. We zien een portret van Hans Haffmans, Hilde Verweij en Bas Hagemeijer, waarin de zangeres terugblikt op haar rijke carrière. En we kijken naar een compilatie van enkele mooie optredens van de grootste zangeres die Nederland heeft gekend. 'Podium Klassiek Extra' wordt uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Klassiek'.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 12 februari van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.