Zondag in 'Podium Klassiek': Abdelkader Benali

Floris Kortie, Dieuwertje Blok en Mike Bodd ontvangen schrijver Abdelkader Benali, violist Daniel Rowland & pianist Borys Fedorov, tangozanger Omar Mollo, Club Classique, het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor, en Fuse!

Schrijver en meesterverteller Abdelkader Benali groeide in Marokko op met Arabische muziek, maar werd na het zien van een wasmiddelreclame, waar de muziek van Carmen in voorkwam, gegrepen door klassieke muziek. Net als wat de verhalen van Duizend-en-een-nacht voor hem kunnen doen, brengt klassieke muziek hem naar een andere wereld. Musici van Club Classique spelen één van zijn favorieten: de Aladdin Suite van de Deense componist Carl Nielsen.

Topviolist Daniel Rowland en de Oekraïense pianist Borys Fedorov spelen een romantisch wiegelied van de Oekraïense componist Valentyn Silvestrov.

Fuse neemt de 73 jarige beroemde Argentijnse tangozanger Omar Mollo mee. Terwijl hij in Argentinië op handen wordt gedragen, woont hij al 20 jaar in Nederland.

Jonge Held is het Nationaal Vrouwen Jeugdkoor dat bestaat uit jonge vrouwen van 16 tot 30 jaar oud, stuk voor stuk talentvolle zangers. Dit koor treedt op in de grote zalen in binnen- en buitenland, vaak met professionele orkesten. Hoog tijd dus om dit koor uit te nodigen in 'Podium Klassiek'!

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 22 januari van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.