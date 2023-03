Zondag in 'Nieuwe Blik Terug': Mary Seacole, de andere Nightingale

Iedereen kent Florence Nightingale, maar wie kent die andere grote verpleegkundige en pionier uit de 19e eeuw? Mary Seacole (1805-1881) vervult een soortgelijke rol in dezelfde tijd en in hetzelfde conflict, de Krimoorlog.

Toch is haar naam maar bij weinigen bekend. Mary leert het vak van haar Jamaicaanse moeder, die genezer is. Haar vader is een Schotse militair. Vanuit haar eigen verpleeghotel in de Krim bezoekt ze de slagvelden, verzorgt de gewonde soldaten en redt zo vele levens. En dat allemaal met haar eigen financiële middelen. Dat breekt haar ook op, want na de oorlog heeft ze niets meer en wordt ze in Londen failliet verklaard. Maar daarmee eindigt haar verhaal niet.

'Nieuwe Blik Terug', zondag 19 maart om 19.25 uur bij de NTR op NPO 2.