Zondag in 'Nieuwe Blik Terug': Josef Nassy, schilderen in gevangenschap

Kunstschilder Josef Nassy (1904–1976) is getuige van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Terwijl hij gevangen zit in een interneringskamp, legt hij het zware, uitzichtloze leven van de mensen om hem heen vast. Het zijn schilderijen die ook nu nog tot de verbeelding spreken.

Nassy weet het lijden in krachtige penseelstreken te vangen. Maar hoe komt deze Surinaamse schilder van joodse afkomst, inwoner van België maar met de Amerikaanse nationaliteit in het kamp terecht? Orville Breeveld begint zijn zoektocht in Suriname, waar Nassy de eerste veertien jaar van zijn leven woont. Daarna neemt Nassy’s leven een aantal opmerkelijke wendingen.

'Nieuwe Blik Terug', zondag 12 maart om 19.25 uur bij de NTR op NPO 2.