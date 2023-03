Zondag in 'Nieuwe Blik Terug': Anton Wilhelm Amo, filosoof tussen Afrika en Europa

Nieuwe blik terug op tv

Het werk van de Ghanees-Duitse filosoof Anton Wilhelm Amo (ca.1703-ca.1759) heeft raakvlakken met dat van andere grote denkers uit zijn tijd, zoals Leibniz en Descartes. Maar zijn werk is ten onrechte overschaduwd door zijn levensverhaal.

Het werk van de Ghanees-Duitse filosoof Anton Wilhelm Amo (ca.1703-ca.1759) heeft raakvlakken met dat van andere grote denkers uit zijn tijd, zoals Leibniz en Descartes. Maar zijn werk is ten onrechte overschaduwd door zijn levensverhaal.

Angelo Soliman (1721-1796), geboren als Mmadi Make in het huidige Nigeria, wordt als kind tot slaaf gemaakt en naar Europa gebracht. Een halve eeuw later is hij een van de meest gerespecteerde inwoners van Wenen, een man van cultuur.