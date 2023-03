Zondag in 'Langs de Nieuwe Zijderoute': Schoondochters en soldaten

Oezbekistan, Tadzjikistan, Kazachstan, Kirgistan en Pakistan. Landen die ooit de oude zijderoute, hét handelscentrum van de wereld, vormden. De meeste westerlingen hebben tegenwoordig andere associaties bij Centraal-Azië: veel olie en gas, lang zittende tirannen, en gewelddadige stepperegio's bewoond door ongecultiveerde types (met dank aan Sacha Baron Cohens alter ego Borat).

Vanwege de strategische ligging en enorme energievoorraden is er hernieuwde belangstelling van de wereld. In de nieuwe VPRO-serie 'Langs de Nieuwe Zijderoute' verkennen Ruben Terlou en Jelle Brandt Corstius dit gebied, dat voor veel Nederlanders nog onbekend terrein is.

Hoe is het om jong te zijn in een land dat zelf nog maar net op eigen benen staat? Is er ruimte om te dromen over je toekomst? Voor jonge bruiden in Oezbekistan is dat nog maar de vraag. Jelle woont een cursus bij waar schoondochters leren hoe ze zich moeten gedragen bij hun nieuwe familie. Na de bruiloft is de schoonmoeder de baas van de bruid, en ben je voorgoed eigendom van de andere familie.

In Tadzjikistan zijn het de jongens die bang zijn; zij worden op grote schaal ontvoerd door het leger, waar extreme ontgroeningsrituelen heersen. En niet allemaal komen ze daar levend weer uit. Ruben spreekt een moeder die het verminkte lichaam van haar zoon terug kreeg. Het contrast kan niet groter als hij ook een jonge voetballer ontmoet die net geselecteerd is voor het Tadzjieks nationaal elftal. In tegenstelling tot veel jonge mannen in het arme Tadzjikistan die naar Rusland trekken als gastarbeider, droomt deze voetballer van een glorieuze carrière op het wereldtoneel.

Over de makers

Jelle Brandt Corstius woonde als correspondent vijf jaar in Rusland, Ruben Terlou bracht lange tijd door in China als fotograaf en journalist. Kijkend met de blik van hun voormalige standplaatsen reizen de journalisten in Langs de nieuwe zijderoute door Centraal-Azië.

'Langs de Nieuwe Zijderoute', zondag 12 maart om 20.20 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start.