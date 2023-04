Zondag in 'Kruispunt': Zusters

'Helpen waar niemand helpt'. Vanuit deze gedachte is het voor de zusters in een Heerlens klooster vanzelfsprekend om 150 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak vonden zij een veilig onderkomen in Huize de Berg, sinds eind negentiende eeuw de plaats waar de Kleine zusters van de Heilige Joseph leven en bidden.

In 'KRO-NCRV Kruispunt' een portret van vluchtelingen en zusters samengebracht door een verschrikkelijke oorlog.

In 1872 werd de zustercongregatie Kleine Zusters van de Heilige Joseph opgericht om de noden van die tijd te lenigen: helpen waar niemand helpt. De congregatie telde op haar hoogtepunt meer dan drieduizend zusters in eenentwintig kloosters. Maar het aantal roepingen nam sterk af, sinds 1971 zijn er geen vrouwen meer toegetreden. Vandaag de dag zijn er nog dertig zusters in klooster Huize de Berg.

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak toonde het klooster wederom het vermogen zich te ontfermen over hen die hulp het meeste nodig hebben. De gemeente Heerlen realiseerde opvang voor 150 Oekraïense vluchtelingen in de oude sanatoriumafdeling van het huis. Sinds de zomer van 2022 delen de kleine zusters het klooster, maar ook de kapel en de Heilige Mis met de vluchtelingen. Door de anders zo stille gangen lopen nu vrouwen, spelen kinderen, klinkt de Oekraïense taal. De vluchtelingen komen hier op adem, het klooster krijgt een nieuw leven.

In 'KRO-NCRV Kruispunt' zien we de vrouwen elk op hun eigen manier omgaan met hun verdriet, de zorgen om hun mannen die achterbleven in het oorlogsgebied en het gemis van hun land. In de gangen van het klooster ontmoeten ze de zusters met wie zij op het oog niets meer delen dan een dak. Op deze plek van diep geloof proberen ze de hoop te hervinden, al dringt zich hier ook de vraag op: ‘Waar is God in tijden van oorlog?’

Zusters wordt gemaakt door documentairemaakster Zorba Huisman en laat de veerkracht zien van mensen die zich in de moeilijkste omstandigheden staande weten te houden.

'KRO-NCRV's Kruispunt Zusters', zondag 16 april om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.