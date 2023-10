Zondag in 'Kruispunt': de importpater

De taal, het weer en de lege kerken. Het was wennen voor de Indiase pater Richard Lobo die na zijn studie theologie en zijn priesterwijding in India, zijn eerste stappen op Hollandse bodem zette.

Deze Brabantse 'importpater' staat centraal in KRO-NCRV 'Kruispunt'.

Door een tekort aan Nederlandse priesters zijn steeds meer buitenlandse zielzorgers werkzaam in ons land. Gingen Nederlandse missionarissen vroeger naar Afrika om het evangelie te verkondigen, inmiddels zijn de rollen omgekeerd. Vandaag de dag brengen buitenlandse priesters het geloof dat ze ooit van ons kregen hier aan de man. En doen ze het werk in de parochies.

'Kruispunt' volgt de 'omgekeerde missionaris' Richard Lobo in zijn kerk en in zijn woongemeenschap, waar hij met nog drie andere buitenlandse priesters zijn stek heeft gevonden.

Hoe is het voor de buitenlandse priesters om in een totaal andere cultuur te werken? Hoe ervaren ze het om de mis te doen in een andere taal en in vrijwel lege kerken? En hoe kijken parochianen naar deze nieuwelingen?

'Kruispunt: De importpater', zondag 15 oktober om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.