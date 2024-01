Zondag een nieuwe aflevering van 'Tussen Kunst en Kitsch'

In het Jopie Huisman Museum wordt een samengestelde atlas uit 1700 met 35 kaarten die de hele wereld vertonen getaxeerd. De boekhandels lieten deze toen voor je binden.

In het Drents Museum bekijkt Emiel Aardewerk een zilveren kraankan, dat al een aantal generaties in de familie is. Dit soort grote stukken zijn zeldzaam en werden vaak omgesmolten voor de zilverwaarde. Echter, de handgrepen en de knoppen zijn van ivoor waardoor het moeilijk te verkopen is. In Het Scheepvaartmuseum een zeldzame klok uit 1700 en een schilderij met manden vol vis van Jan Weissenbruch. Rob Driessen taxeert in Museum Kasteel Groeneveld keramieke kerststalfiguren.

