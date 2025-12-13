Zondag begint de 'CupCakeCup' weer

De kerstvakantie staat volledig in het teken van de spannende strijd om de felbegeerde gouden CupCakeCup. Wie gaat er met de winst vandoor?

Tien getalenteerde bakduo’s, bijgestaan door Britt Dekker, zetten alles op alles om een plekje te veroveren in de CupCakeCup-studio. Wie maken er indruk op toppatissiers Robèrt van Beckhoven en Rémy Duker? En wie wordt er verrast met een gouden ticket? De strijd begint nu!

'CupCakeCup', vanaf zondag 14 december om 16.55 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.