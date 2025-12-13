'Ik heb hier eindelijk een familie gevonden': laatste shift voor Gent of Kortrijk in 'Mijn Restaurant'?
'Er gaat iets zots gebeuren': speurders staan oog in oog met de Masked Singers tijdens unieke confrontatie
Voorjaar 2026: VRT 1 brengt aanbod dat raakt, inspireert en verbindt

Zondag begint de 'CupCakeCup' weer

zaterdag 13 december 2025
Foto: AVROTROS - © Roland J. Reinders 2025

De kerstvakantie staat volledig in het teken van de spannende strijd om de felbegeerde gouden CupCakeCup. Wie gaat er met de winst vandoor?

Tien getalenteerde bakduo’s, bijgestaan door Britt Dekker, zetten alles op alles om een plekje te veroveren in de CupCakeCup-studio. Wie maken er indruk op toppatissiers Robèrt van Beckhoven en Rémy Duker? En wie wordt er verrast met een gouden ticket? De strijd begint nu!


'CupCakeCup', vanaf zondag 14 december om 16.55 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.


Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

Kijktip van de dag

'De Familie Claus 2' (Netflix)

Jules Claus heeft Kerstmis weer helemaal omarmd en zijn rol als toekomstige Kerstman is daarmee verzekerd. Vol goede moed gaan hij en opa Noël met zijn tweetjes aan de slag. De drukste periode van het jaar staat immers weer voor de deur. Alles gaat vlot, tot Jules een brief ontvangt van een meisje met een bijzondere kerstwens: zij wil haar gescheiden ouders weer samenbrengen. De wens zorgt voor ruzie tussen Jules en zijn opa, want volgens opa kan de Kerstman veel, maar niet alles.

'De Familie Claus 2', film uit 2021 met oa. Jan Decleir en Mo Bakker, om 20.35 uur op VTM.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 16:25
    Dierendokters 24/7
    06:00
    In bed met Olly
  • 10:00
    Herfstbeelden
    16:35
    Planet Earth III
  • 16:25
    Athleticus Urban Games
    04:50
    Geen uitzending
  • 16:25
    The Masked Singer
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 13:30
    WK Darts 2026
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 15:05
    You, Me and Dupree
    01:55
    Geen uitzending
  • 16:05
    The Golden Girls
    07:00
    Willy
  • 16:05
    Happy Holidays From Cherry Lane
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:20
    Matlock
    00:40
    Geen uitzending
  • 16:25
    Huizenjagers
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 15:50
    NCIS
    01:00
    Criminal Minds
  • 16:25
    Cobra Kai
    06:55
    Heavy Rescue: 401
  • 15:40
    Lights, Camera, Christmas!
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:00
    Snapped
    06:25
    Cold Case
  • 16:18
    Alle Zaken op een Rijtje
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 16:23
    Publireportage
    05:55
    Sixties To Six
  • 16:25
    Het feestmenu van ..
    06:15
    Bon Appetit
  • 16:15
    Sister Boniface Mysteries
    01:25
    Midsomer Murders
  • 16:15
    The Real Housewives of Beverly Hills
    06:56
    Below Deck Mediterranean
  • 15:45
    NOS Sport: ISU Wereldbeker Schaatsen
    06:25
    Bij ons in de Dierentuin
  • 16:00
    Kruispunt
    06:55
    Rail Away
  • 16:20
    Op weg naar het Junior Eurovisie Songfestival 2025
    06:55
    Interstellar Ella