Zomerserie 'Andere Tijden Sport' start met de eredivisie-ontknoping van 2007

NOS en NTR komen met zes nieuwe afleveringen van het sportgeschiedenisprogramma 'Andere Tijden Sport'. Van zondag 4 juni t/m 23 juli op NPO 1 (18 juni en 2 juli geen uitzending vanwege actuele sport).

In de eerste aflevering (zondag 4 juni, 21.55 uur, NPO 1): AZ, Ajax, PSV en de bizarre ontknoping van een voetbalseizoen. Zoals AZ, Ajax en PSV afgelopen weekend streden om plaats 2, 3 en 4, zo streden ze in 2007 om het landskampioenschap. Maar zo spannend als in 2007 werd het nu niet en wordt het waarschijnlijk nooit meer.

'Andere Tijden Sport' gaat terug naar die adembenemende slotdag. PSV werd kampioen, met één doelpunt voorsprong op Ajax. Met drie miljoen luisteraars werd het de best beluisterde uitzending van het radioprogramma 'NOS Langs De Lijn' ooit. Terug naar zondag 29 april 2007, met veel archiefbeelden, onthullingen over wedstrijdpremies en geheim overleg, betrokken spelers zoals Ibrahim Afellay en Andwelé Slory en met de radioverslaggevers van destijds: Bas Ticheler (Excelsior-AZ), Andy Houtkamp (Willem II-Ajax) en Evert ten Napel (PSV-Vitesse).

Na deze aflevering volgen nog:

Zondag 11 juni, 22.45 uur, NPO 1: Raymond Heerenveen: protest op spikes. 'Andere Tijden Sport' over de zwarte sprintkampioen Raymond Heerenveen, die in de jaren zeventig in Zuid-Afrika actie voerde tegen de apartheid.

Zondag 25 juni, 21.20 uur, NPO 1: Onmogelijk en onverwacht: hoe Wil Hartog de TT won. 'Andere Tijden Sport' over de miraculeuze overwinning van 'Witte Reus' Wil Hartog bij de TT van Assen in 1977.

Zondag 9 juli, 22.10 uur, NPO 1: De val van wielrenner Johnny Hoogerland. 'Andere Tijden Sport' over de gevolgen van de vreselijke val in het prikkeldraad van Johnny Hoogerland tijdens de Tour de France van 2011.

Zondag 16 juli, 22.10 uur, NPO 1: Triatlonkampioen Gregor Stam: pijn als medicijn. 'Andere Tijden Sport' over Gregor Stam, groot triatlonkampioen in de jaren tachtig, die ondertussen leed onder de gevolgen van seksueel misbruik.

Zondag 23 juli, 22.05 uur, NPO 1: Nelli Cooman, diva op spikes. 'Andere Tijden Sport' over de snelste vrouw ter wereld op de 60 meter in de jaren tachtig, op veel terreinen een pionier, maar ook vaak onbegrepen en alleen.