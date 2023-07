Zomercarnaval Rotterdam bij de NOS

Rotterdam staat eind deze maand in het teken van het Zomercarnaval. Op zaterdag 29 juli is het hoogtepunt: de Straatparade. Ruim 2.500 dansers, 25 carnavalsgroepen, 25 muziekgroepen en dj's bewegen zich van de Blaak naar de Coolsingel over een route van vijf kilometer.

Dansend en swingend zetten zij de Rotterdamse binnenstad op z’n kop. De NOS laat ‘s avonds de hoogtepunten voorbijkomen in een rechtstreeks programma vanuit een restaurant aan het Raadhuisplein. In de weken ervoor komt op YouTube een driedelige serie online, die een uniek kijkje achter de schermen biedt van de vele voorbereidingen.

Het Zomercarnaval begon in 1982 als een Antilliaans feest in Utrecht. Sinds 1983 is Rotterdam de thuishaven en inmiddels is het uitgegroeid tot een tropisch feest van tientallen culturen dat honderdduizenden toeschouwers trekt, en waarin dans, kostuums, muziek en eten centraal staan.

Televisie

Presentator Malou Petter praat met gasten en laat de mooiste beelden voorbij komen, van deskundig commentaar voorzien door Saïna Lucio, een van de kostuumontwerpers van het Zomercarnaval. Ook zijn er reportages over het publiek langs de route, over de voorbereidingen – zoals de uitverkiezing van de King en Queen van het festival – en over de uitverkiezing van de eerste Queen, in 1983.

NOS Zomercarnaval Rotterdam 2023

Zaterdag 29 juli, 21.21-22.11 uur, NPO 1

Youtube

Wat komt er allemaal kijken bij de voorbereiding van het Zomercarnaval? De NOS maakt er een YouTube-serie over, met drie afleveringen van elk ongeveer 10 minuten die in de weken voorafgaand aan het Zomercarnaval online komen. De presentatie is in handen van Salwa van der Gaag.

Aflevering 1

Hoe verloopt de verkiezing van de King en Queen? We laten zien hoe de kandidaten zich hierop voorbereiden, waarom deze titel voor hen zo van belang is, en wat zij in het dagelijks leven doen. We zijn uiteraard bij de bekendmaking en volgen wat de titel met iemand doet.

Aflevering 2

De straatparade: wat komt er allemaal kijken bij deelname aan de straatparade? De kleding, de muziek, de choreografie, de brassband, de jury… Hoe gaan de voorbereidingen in z’n werk?

Aflevering 3

Het Zomercarnaval is een feest voor heel veel mensen en culturen. Maar liefst 25 verschillende culturen doen eraan mee. Waarom is dit zo belangrijk voor ze, en welke symbolen en rituelen kenmerken hun cultuur?