Ziggo Sport zet vrouwen in de spotlight op Internationale Vrouwendag
Op Internationale Vrouwendag, zondag 8 maart, zet Ziggo Sport vrouwensport volledig in de schijnwerpers. De sportzender brengt deze bijzondere dag voor de tweede keer alle vrouwensport samen op het hoofdkanaal Ziggo Sport (Kanaal 14).
Er is een programmering van 24 uur lang live topsport, documentaires en een bijzondere editie van het praatprogramma 'Rondo', voor Internationale Vrouwendag omgedoopt tot 'Ronda'.
Sportfans kunnen zich opmaken voor een uitgebreid en gevarieerd programma, waarin zowel live-wedstrijden als unieke sportverhalen centraal staan. Van live Rugby Women’s Seven Series, World Cup snowboarden en de kwalificatie voor het EK 2026 van de handbalvrouwen, tot documentaires met iconische momenten uit de sportgeschiedenis.
Marcel Beerthuizen, directeur van Ziggo Sport: 'Ik ben trots dat we voor de tweede keer de themadag programmeren. Bij Ziggo Sport draait alles om de liefde voor sport: de grootste competities, de mooiste duels en de absolute wereldtop. Wij bieden een breed scala aan vrouwentopsport, van voetbal tot golf en van zeilen tot motorsport. Ons uitgebreide aanbod van vrouwensport zetten we op Internationale Vrouwendag graag extra in de spotlight door alles samen te brengen op ons hoofdkanaal.'
Eén kanaal vol met (live) vrouwensport
In de Rugby Seven Series, een snelle en dynamische variant voor teams van zeven tegen zeven, spelen dit weekend de vrouwen van de beste acht landen tegen elkaar in Vancouver. In de middag nemen de Nederlandse handbalvrouwen het in de kwalificatiewedstrijd voor het EK op tegen Zwitserland. Golffans kunnen kijken naar de Australian Women's Classic-hoogtepunten van de Ladies European Tour, terwijl wintersportliefhebbers kunnen genieten van de FIS Snowboard World Cup in Erzurum in Turkije, waar de beste snowboardsters ter wereld de strijd met elkaar aangaan.
Documentaires en specials
Ziggo Sport zendt daarnaast documentaires en specials uit die de verhalen achter de sport belichten. In 'Heldinnen: Het is geen beweging' volgt de kijker de weg die vrouwen in de topsport hebben moeten afleggen en de veranderingen die dat teweeg heeft gebracht. 'Backstory: Serena vs The Umpire' vertelt het ingrijpende verhaal van de US Open 2018 Finale, een van de meest besproken wedstrijden in de carrière van Serena Williams.
'Ronda': een speciale editie van 'Rondo'
Talkshow 'Rondo' komt voor het tweede achtereenvolgende jaar met een speciale editie en wordt weer omgedoopt tot 'Ronda'. De presentatie is in handen van Kim Lammers. De tafelgasten zijn onder andere Tess Lieder-Wester, Leontien van Moorsel en Sherida Spitse. Zij geven hun mening over de actuele ontwikkelingen in de (vrouwen)sport.
Waar te zien?
Ziggo Sport biedt een uitgebreid aanbod van vrouwentopsport zoals voetbal, handbal, atletiek, volleybal, beachvolleybal, tennis, rugby, zeilen, golf en wintersport ook in het 'Ziggo Sport Race Café' wordt regelmatig aandacht besteed aan talentvolle vrouwen in de gemotoriseerde sporten.
De programmering van Ziggo Sport staat op Internationale Vrouwendag, zondag 8 maart, volledig in het teken van vrouwensport. Met enkel om 11.00 uur een onderbreking met de eerste uitzending van 'Race Café: Na de GP' waarin het laatste nieuws van de net verreden F1 GP van Australië wordt gepresenteerd. Alle uitzendingen zijn te volgen op Ziggo Sport (voor Ziggo-klanten op kanaal 14) en via de Ziggo GO-app en de Ziggo Sport Totaal-app.
https://www.ziggosport.nl/
