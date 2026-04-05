Ziggo Sport Kick 't Met On Tour presenteert 'Met Memphis in Brazilië'

Voor de populaire online serie 'Kick 't Met On Tour' reisden de Ziggo Sport-hosts Armin Shah en Jefferson Osei af naar Brazilië, waar zij op bezoek gingen bij Memphis Depay.

Hier maakten ze drie speciale afleveringen, met een uitgebreid en exclusief interview met de Oranje-topscorer aller tijden als hoogtepunt. Dit interview verschijnt op 6 april om 17:00 uur online op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport.

In het interview spreekt Memphis openhartig over zijn keuze om in Brazilië te voetballen, zijn carrière en zijn ambities voor de toekomst. Ook komt zijn rol binnen het Nederlands elftal aan bod en vertelt hij hoe hij zich als speler en persoon heeft ontwikkeld. Met het gesprek biedt Ziggo Sport een persoonlijk en zeldzaam inkijkje in het leven van een van de meest besproken Nederlandse voetballers van dit moment.

Afsluiter met Neymar Jr.

Eerder verscheen al een Kick ’t Met On Tour-aflevering bij Corinthians, de club van Memphis Depay. Daarin volgen Armin en Jefferson een wedstrijddag van dichtbij en brengen zij de sfeer rondom de club en de Braziliaanse voetbalcultuur in beeld. Deze video is ook te bekijken op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport.

Op maandag 13 april om 17:00 uur verschijnt de derde aflevering, met daarin een kort gesprek met Neymar Jr, één van de grootste voetbalsterren van deze eeuw.

Over 'Kick ’t Met'

'Kick ’t Met' wordt gepresenteerd door Armin Shah en Jefferson Osei en is een van de populairste online formats van Ziggo Sport. In de serie 'Kick ’t Met On Tour' reizen zij langs de grootste Europese wedstrijden in onder andere de UEFA Champions League, UEFA Europa League, de Spaanse LaLiga en Italiaanse Serie A en spreken ze met sterspelers zoals Lamine Yamal, Tijjani Reijnders, Rafael Leão. Ook nemen ze vaak artiesten en influencers mee zoals Jonna Fraser, Kevin, Chatmo en Dystinct. Kick 't Met is sinds 2023 de grondlegger van een nieuw genre voetbalcontent voor de volgende generatie voetbalfans.

