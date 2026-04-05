Ziggo Sport Kick 't Met On Tour presenteert 'Met Memphis in Brazilië'
Voor de populaire online serie 'Kick 't Met On Tour' reisden de Ziggo Sport-hosts Armin Shah en Jefferson Osei af naar Brazilië, waar zij op bezoek gingen bij Memphis Depay.
Hier maakten ze drie speciale afleveringen, met een uitgebreid en exclusief interview met de Oranje-topscorer aller tijden als hoogtepunt. Dit interview verschijnt op 6 april om 17:00 uur online op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport.
In het interview spreekt Memphis openhartig over zijn keuze om in Brazilië te voetballen, zijn carrière en zijn ambities voor de toekomst. Ook komt zijn rol binnen het Nederlands elftal aan bod en vertelt hij hoe hij zich als speler en persoon heeft ontwikkeld. Met het gesprek biedt Ziggo Sport een persoonlijk en zeldzaam inkijkje in het leven van een van de meest besproken Nederlandse voetballers van dit moment.
Afsluiter met Neymar Jr.
Eerder verscheen al een Kick ’t Met On Tour-aflevering bij Corinthians, de club van Memphis Depay. Daarin volgen Armin en Jefferson een wedstrijddag van dichtbij en brengen zij de sfeer rondom de club en de Braziliaanse voetbalcultuur in beeld. Deze video is ook te bekijken op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport.
Op maandag 13 april om 17:00 uur verschijnt de derde aflevering, met daarin een kort gesprek met Neymar Jr, één van de grootste voetbalsterren van deze eeuw.
Over 'Kick ’t Met'
'Kick ’t Met' wordt gepresenteerd door Armin Shah en Jefferson Osei en is een van de populairste online formats van Ziggo Sport. In de serie 'Kick ’t Met On Tour' reizen zij langs de grootste Europese wedstrijden in onder andere de UEFA Champions League, UEFA Europa League, de Spaanse LaLiga en Italiaanse Serie A en spreken ze met sterspelers zoals Lamine Yamal, Tijjani Reijnders, Rafael Leão. Ook nemen ze vaak artiesten en influencers mee zoals Jonna Fraser, Kevin, Chatmo en Dystinct. Kick 't Met is sinds 2023 de grondlegger van een nieuw genre voetbalcontent voor de volgende generatie voetbalfans.
Bekijk alle afleveringen op het YouTube-kanaal van Ziggo Sport.
https://www.ziggosport.nl/
Multimedia SPOTLIGHT
-
Netflix deelt releasedatum van 'Avatar: The Last Airbender S2'
-
Ontdek de nieuwe trailer van 'Star Wars: Maul – Shadow Lord' bij Disney+
-
Zoë blaast de jury omver in 'So You Think You Can Dance'
-
'Meat Timon' is zondag nieuw op najm!
-
De strijd barst opnieuw los in 'The Floor'
-
TAGMAG-ster Amber gaat op zoek naar de liefde in nieuw seizoen van 'LoveMe'
-
An Lemmens verrast Yasmina bij de VRT
-
'Blind Gekocht' is terug met torenhoge verwachtingen
-
'Klopjacht' is terug!
-
Kijk nu de trailer van 'Temptation Island' op Streamz
-
Axel Daeseleire fluit Sofie Dumont terug in 'Eenmaal Andermaal'
-
Komt de waarheid binnenkort bovendrijven in 'Thuis'?
-
Arthur danst voor jeugdidool Dan Karaty
-
Kijk naar 'The Lady' op Streamz
-
Cuteness overload in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Nicoline Dossche duikt op in 'Familie'
-
Dit is de eerste afvaller van 'De Mol'
-
Noah zet alles op alles in 'So You Think You Can Dance'
-
An Lemmens verrast een kandidaat in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Joris wint 'De Box' en neemt €17.500 mee naar huis
-
Meteen alle hens aan dek in 'De Trein'
-
Wie wordt de winnaar van 'De Box'?
-
Check de eerste teaser van 'Harry Potter en de Steen der Wijzen'
-
Luisteraar Nathalie vindt Q-dj Vincent Fierens
-
Dit zie je woensdag in 'Justice For All'
-
'Strijder' van Arjen Lubach is binnenkort te zien op Streamz
-
Dit zijn de nieuwe 'Celebrity MasterChefs'!
-
Jo Vally laat deelnemers van 'De Box' een toontje lager zingen
-
Joost Klein breekt de regels in 'The Voice van Vlaanderen'
-
'Blind Gekocht' is terug!
Kijktip van de dag
Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.
'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.