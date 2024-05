Ziekte ALS centraal in speciale uitzending 'Tijd voor MAX'

'Tijd voor MAX' staat binnenkort in het teken van de dodelijke zenuw- en spierziekte ALS. In Nederland krijgt een op de vierhonderd mensen ALS.

De ziekte is meedogenloos: één voor één vallen de spieren uit. Na de eerste symptomen overlijden mensen met ALS gemiddeld binnen drie tot vijf jaar. Te gast in 'Tijd voor MAX' is onder anderen radio-dj Gerard Ekdom. Hij verloor zijn moeder aan ALS, een 'mensonterende ziekte' volgens hem. Ook Natasja Froger werkt mee aan deze uitzending. Ze trekt zich het lot van mensen met ALS zeer aan.

'Je zit gevangen in je lijf', vertelt Gerard Ekdom over de ziekte waar zijn moeder aan overleed. 'Je geest functioneert nog 100%, maar je lijf zegt: 'Nee hoor, dit kun je niet meer doen'. Natasja Froger: 'Met deze ziekte krijg je geen diagnose, maar een doodvonnis.'

Toekomst onduidelijk

In 'Tijd voor MAX' verder het verhaal van Sebastiaan Kuiken. De ambulancechauffeur en vader van twee kinderen kreeg twee jaar geleden de diagnose ALS. 'De schok was groot. Dan zakt de grond onder je voeten weg', aldus Sebastiaan. Inmiddels werkt hij niet meer. Zijn armen functioneren nauwelijks nog en eten doet hij via een speciale eetrobot. Hoe Sebastiaans toekomst eruit ziet, is onduidelijk.

Hoop op behandeling

Er is nog heel weinig bekend over de ziekte. Daarom is onderzoek belangrijk. Stichting ALS Nederland financiert onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS. Door recente technologische ontwikkelingen is de kans op een doorbraak groter dan ooit. De ziekte kan tegenwoordig in een laboratorium worden nagebootst. Hierdoor kunnen medicijnen op grotere schaal worden getest. Zo is voor een heel specifieke vorm van ALS al een werkend medicijn gevonden. Dit toont aan dat het een behandelbare ziekte is en dat geeft hoop.

'Tijd voor MAX', maandag 27 mei om 17.10 uur bij MAX op NPO 1.