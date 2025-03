'Zembla' zondag over ultraconservatieve christelijke organisaties

Wereldwijd strijden ultraconservatieve christelijke organisaties voor traditionele gezinswaarden, zelfs ten koste van democratische grondrechten. Zo ook president Trump die met 'Project 2025' Amerika wil transformeren tot een christelijk conservatieve staat.

Organisaties achter dit project zijn ook actief in Europa, waar ze gelijkgestemden steunen met rechtszaken, politieke beïnvloeding en miljoenen dollars aan financiële steun. Onze journalisten achterhalen Nederlanders in een netwerk dat de ‘natuurlijke orde’ wil herstellen door strenge anti-homowetten in te voeren en echtscheiding te verbieden.

