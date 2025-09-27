'Zembla' zondag over PTSS

Voor de behandeling van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is in korte tijd een nieuwe behandelmethode enorm populair geworden: de hoogintensieve traumatherapie.

In een traject van een paar dagen worden patiënten met allerlei oefeningen teruggebracht naar hun ergste herinneringen; seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing of andere schokkende gebeurtenissen. De bedenkers van de therapie claimen opvallend goede resultaten te zien: bijna negentig procent van de patiënten zou zich beter voelen na de behandeling. Maar klopt dit wel? We onderzoeken de claims van de aanbieders van hoogintensieve traumatherapie.

