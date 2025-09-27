Kijkcijfers: maandag 22 en dinsdag 23 september 2025
Kijkcijfers: woensdag 24 september 2025
Wie zingt zich naar de finale van 'Sing Again'?

'Zembla' zondag over PTSS

zaterdag 27 september 2025
Foto: © BNNVARA 2024

Voor de behandeling van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is in korte tijd een nieuwe behandelmethode enorm populair geworden: de hoogintensieve traumatherapie.

In een traject van een paar dagen worden patiënten met allerlei oefeningen teruggebracht naar hun ergste herinneringen; seksueel misbruik, mishandeling, verwaarlozing of andere schokkende gebeurtenissen. De bedenkers van de therapie claimen opvallend goede resultaten te zien: bijna negentig procent van de patiënten zou zich beter voelen na de behandeling. Maar klopt dit wel? We onderzoeken de claims van de aanbieders van hoogintensieve traumatherapie.


'Zembla', zondag 28 september om 20.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Zembla op tv
Zondag 28 september 2025 om 22u05  »
NPO 2
In korte tijd is een behandelmethode voor PTSS razend populair geworden: de hoogintensieve traumatherapie. De bedenkers van de therapie claimen goede resultaten te zien. We onderzoeken deze claims.
Vrijdag 3 oktober 2025 om 10u40  »
NPO 2
In korte tijd is een behandelmethode voor PTSS razend populair geworden: de hoogintensieve traumatherapie. De bedenkers van de therapie claimen goede resultaten te zien. We onderzoeken deze claims.

Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/zembla
Meer artikels over BNNVARA
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Ontdek de programma's van vandaag in onze tv-gids.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 18:10
    Down The Road
    06:00
    In bed met Olly
  • 18:20
    The Tower
    08:00
    Herfstbeelden
  • 18:30
    Hoe moeilijk kan het zijn?
    04:50
    Geen uitzending
  • 16:55
    Sing Again
    05:15
    Geen uitzending
  • 18:30
    Kees van der Spek: Oplichters Aangepakt
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 18:20
    The Kid Who Would Be King
    01:20
    Geen uitzending
  • 18:35
    Motorway Cops: Catching Britain's Speeders
  • 17:20
    Angel Falls: A Novel Holiday
    05:30
    A Royal Christmas Ball
  • 18:15
    Matlock
    06:00
    Joe
  • 18:10
    Huizenjagers
    02:35
    De Tafel van de Week
  • 18:30
    NCIS
    02:50
    Geen uitzending
  • 18:30
    The Fresh Prince of Bel-Air
    03:10
    Geen uitzending
  • 17:55
    Het Blok Nederland
    02:05
    Paris in Love
  • 18:30
    World's Most Evil Killers
  • 18:26
    Trends Talk
    03:39
    Herhalingslus
  • 18:40
    Publireportage
    05:55
    Sixties To Six
  • 18:35
    De Zomerkeuken
    02:05
    Het Weekmenu
  • 18:00
    Inspector George Gently
    02:35
    Midsomer Murders
  • 18:05
    The Real Housewives of Beverly Hills
    02:25
    The Resident
  • 18:30
    EenVandaag
    02:12
    Het Mooiste Meisje van de Klas Top 10 Marathon
  • 18:25
    Ik mis je
    08:10
    Petrus in het land
  • 18:35
    Klaas kan alles
    02:45
    NOS Jeugdjournaal met gebarentaal