'Zembla' over Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel

De zorgmedewerkers die tijdens de coronacrisis in de frontlinie stonden, waren onze helden. Er waren nog geen vaccins en er was een tekort aan beschermende kleding.

Duizenden van hen kregen corona en kampen nog steeds met de gevolgen. Zo ernstig dat ze niet meer kunnen werken. Werknemers die in Nederland twee jaar ziek zijn, komen in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA-uitkering. ‘Onze helden’ vertellen in 'Zembla' hoe hard de WIA voor hen is. Al jaren uiten de Verenigde Naties forse kritiek over deze uitkering. Wat is er met deze kritiek gedaan? 'Zembla' onderzoekt het Nederlandse arbeidsongeschiktheidsstelsel.

