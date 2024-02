'Zembla' onderzoekt welke zorg en hulpverlening brandweerlieden krijgen

De brandweer rukt honderden keren per dag uit om mens en dier in nood te helpen. Het gaat niet alleen om kleine keukenbrandjes of een kat in de boom, maar ook om beknellingen na een verkeersongeval, het redden van mensen die te water zijn geraakt en reanimaties.

Het werk kan zowel fysiek als mentaal zwaar zijn en brandweermensen kunnen getraumatiseerd raken door wat ze meemaken tijdens hun dienst. Waar Defensie en de politie een posttraumatische stressstoornis (PTSS) inmiddels erkennen als een beroepsziekte, is dat bij de brandweer niet het geval. Wat betekent dit voor brandweerlieden die uitvallen door een trauma? Op welke zorg en ondersteuning kunnen deze hulpverleners rekenen wanneer ze zelf om hulp vragen?

'Zembla', zondag 11 februari om 22.10 uur bij BNNVARA op NPO 2.