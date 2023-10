'Zembla Onderzoekt' ontrafelt complexe dossiers

In de nieuwe online-serie 'Zembla Onderzoekt' plaatsen presentatoren Lisa Dekker (28) en Lilit Martirosova (29) de onthullingen van Zembla in een nieuw daglicht. Ze nemen je in een kwartier mee door de complexe dossiers en misstanden.

Wat is er precies onthuld? Hoe is het onderzoek uitgevoerd en wat is de impact ervan geweest op de maatschappij? De onthullingen over PFAS-vervuilingen van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht zorgden voor landelijke aandacht. Op Schiphol greep de arbeidsinspectie in omdat bleek dat de medewerkers niet goed beschermd zijn tegen vervuilende uitstoot en ministers beloofden om wetten te herzien nadat duidelijk werd hoeveel mensen hier de dupe van zijn geworden. Lisa en Lilit ontrafelen deze ingewikkelde onderwerpen en maken de omvangrijke dossiers toegankelijk voor de kijker.

Schiphol

Twintigduizend platformmedewerkers van de luchthaven werken dag in, dag uit in de uitlaatgassen van vliegtuigen en dieselvoertuigen. Uit vertrouwelijke documenten en video-opnames blijkt dat Schiphol ernstig tekortschiet in het beschermen van de gezondheid van deze mensen. Hoe kan dit en wat is er sindsdien gebeurd?

WIA

Als je tijdens je loopbaan ziek wordt dan kun je een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen. Werk je fulltime en verdien je veel? Dan krijg je een uitkering. Maar werk je parttime of heb je een laag salaris? Dan krijg je hoogstwaarschijnlijk geen cent. Zembla onderzoekt hoe duizenden mensen worden vermorzeld door ons arbeidsongeschiktheidsstelsel, dat vooral voor mensen met hoge lonen goed lijkt te werken.

Stank

Honderdduizenden Nederlanders hebben last van de stank van kippen en varkens uit de intensieve veehouderij. Dat kan in ernstige gevallen zelfs leiden tot gezondheidsproblemen. Uit deze aflevering blijkt dat de overheid hier amper iets tegen doet. Hoe zit dat?

PFAS

PFAS: Het is gevaarlijk, breekt nauwelijks af en zit in ons eten, ons drinken en ons bloed. Decennialang vervuilden chemiebedrijven onze wateren en onze lucht met deze giftige stoffen. Zembla onderzoekt in deze aflevering wat de industrie op welk moment wist over de gevaren van PFAS.

'Zembla Onderzoekt' is vanaf 18 oktober te zien bij BNNVARA op NPO Start en op het YouTube-kanaal van Zembla.