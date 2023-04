'Zembla' onderzoekt een verhaal uit de oorlog in Oekraïne

Een maand nadat de Russische troepen zich terugtrekken na de invasie in Oekraïne, stuit de Britse journalist Bel Trew op een lichaam van een tienerjongen.

Zijn handen zijn vastgebonden, hij is half verbrand en in z’n rug geschoten. Wie is deze jongen? Terwijl Trew probeert te achterhalen wat er is gebeurd, stuit ze op de werkelijkheid van de chaos die ontstaat tijdens een oorlog. Het is voor familie nauwelijks mogelijk om de lichamen van slachtoffers zo te bergen, dat ze teruggevonden kunnen worden. Het lichaam in het bos toont de nasleep van het slagveld, waarin burgers worstelen om hun vermisten te vinden en de doden te identificeren.

