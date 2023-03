'Zembla' kijkt naar het Russische huurlingenleger Wagner

Een jaar geleden valt het Russische leger Oekraïne binnen, met een oorlog als gevolg. Naast het officiële Russische leger, vechten er ook duizenden huurlingen mee aan Russische zijde, die behoren tot de bevreesde Wagner Groep.

Het huurlingenleger bestaat uit ex-soldaten, gelukszoekers en gedetineerden. Het Kremlin beweert niets met deze groep te maken te hebben, maar is dat wel zo? Wie zit er achter het huurlingenleger, hoe wordt het gefinancierd en wat staat er op het spel? In Wagner, Poetins schaduwleger geven Franse onderzoeksjournalisten een unieke inkijk in de wereld van het huurlingenleger vlak voordat de Russen Oekraïne binnenvallen.

'Zembla', donderdag 2 maart om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 2.