'Zembla' duikt in de wereld van genetische modificatie

CRISPR-Cas: door een knip in het DNA van een plantenzaadje worden voedselgewassen aangepast aan de wensen van teler en consument. Volgens voorstanders van deze Nobelprijswinnende techniek is voedsel beter bestand tegen klimaatverandering, is er minder landbouwgif nodig en blijft er voldoende eten voor de wereldbevolking.