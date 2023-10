'Zembla' duikt in de Nederlandse genderzorg

Jaarlijks melden zich honderden kwetsbare tieners bij de genderpoli van het Amsterdam UMC. Deze jongeren hebben recht op de best mogelijke medische zorg. Over wat de beste zorg is ontstaat steeds meer discussie.

Het Amsterdamse transgenderprotocol ligt onder vuur; volgens een groeiende groep genderexperts zou het volgen van het protocol ertoe kunnen leiden dat sommige jongeren onnodig een medisch traject ingaan met ernstige, onomkeerbare gevolgen. Hun kritiek stuit op heftige weerstand van collega’s en van transorganisaties. Wat is de wetenschappelijke basis van de Nederlandse genderzorg?

