MNM zorgt voor groots nostalgisch meezingfeest op Junior Eurosong The Party
'Over mijn Lijf' : Kobe Ilsen en Danira Boukhriss Terkessidis ontdekken wat ons lichaam echt aankan
Ronker-zanger Jasper De Petter nieuwe stem in het najaar van Willy

Zaterdag tijd voor stap 6 in 'Mila's Missie'

vrijdag 29 augustus 2025
Foto: © AVROTROS 2025

'Missies maken alles leuker' is Mila's levensmotto. En elke missie is op te lossen met een stappenplan. Zo ook wanneer ze op vakantie haar basisschool-crush Kai tegenkomt.

Mila’s missie? Zoenen met Kai! Samen met haar beste vriendin stelt ze tien stappen op om hem verliefd op haar te maken.


Met stap 6: Toon interesse, besluit Mila Kai op te zoeken. Ze vindt hem net wanneer hij wil gaan mountainbiken. Hoewel Mila mountainbiken haat, zegt ze dat het een grote hobby van haar is en besluit ze mee te gaan. Terwijl Kai een fiets haalt, ontdekt Mila dat ze voor het eerst ongesteld is. In alle haast probeert ze het op te lossen met wc-papier op het toilet.

'Mila's Missie', zaterdag 30 augustus om 18.05 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.

Mila's Missie op tv
Zaterdag 30 augustus 2025 om 18u05  »
NPO 3
Mila zoekt Kai op. Ze vindt hem net wanneer hij wil gaan mountainbiken en zegt dat het een grote hobby van haar is en besluit mee te gaan. Mila ontdekt dan dat ze voor het eerst ongesteld is geworden.
Zaterdag 6 september 2025 om 17u50  »
NPO 3
Mila begrijpt niet waarom Kai boos wegliep, maar Yara denkt dat hij jaloers is. Mila krijgt het idee om Kai vaker jaloers te maken, hoewel Yara dat geen goed plan vindt. Toch zet Mila haar plan door.

Friends - The Complete Series (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Superman (4K Ultra HD Blu-ray)
DVD
Conclave (DVD)
DVD
Persbericht AVROTROS
https://www.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Tien Om Te Zien' (VTM)

Op het podium staan alle artiesten die de voorbije weken de 'Top tien om te zien' veroverden, plus nog enkele verrassingsoptredens. Als afsluiter geven Regi & Friends een miniconcert met hun grootste hits.

'Tien Om Te Zien', om 20.40 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 08:05
    Bernie
    06:00
    Zig & Sharko
  • 06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Zomerweekend
  • 08:05
    De Elfenheuvel
    04:55
    Geen uitzending
  • 08:05
    De Buurtpolitie Extra
    02:05
    Geen uitzending
  • 08:00
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 06:00
    Qmusic
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 07:00
    Willy
    10:00
    Geen uitzending
  • 03:15
    Geen uitzending
    10:50
    Blind getrouwd: Australië
  • 06:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 06:00
    Team Ochtend
    02:10
    Geen uitzending
  • 08:00
    Déjà Vu
    03:05
    Neighbours: A New Chapter
  • 08:00
    60 Days In
    02:05
    Geen uitzending
  • 07:50
    Tot op het Bot: Het Varken
    02:30
    Geen uitzending
  • 07:45
    Cold Case
    02:30
    Rizzoli & Isles
  • 04:05
    Herhalingslus
    09:00
    Z-Weekoverzicht
  • 08:00
    Tooldokter
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:00
    Open Vuur
    02:10
    Foodies & The City
  • 07:35
    Midsomer Murders
    02:40
    Joanna Lumley's Great Cities of the World
  • 08:05
    Flip This House
    02:40
    First Dates Australia
  • 08:00
    NOS Journaal
    02:00
    EenVandaag
  • 08:05
    Noord-Zuid-Oost-West
    08:00
    Mammals
  • 07:55
    Boswachters gezocht
    02:20
    Sluipschutters