Zaterdag tijd voor stap 6 in 'Mila's Missie'

'Missies maken alles leuker' is Mila's levensmotto. En elke missie is op te lossen met een stappenplan. Zo ook wanneer ze op vakantie haar basisschool-crush Kai tegenkomt.

Mila’s missie? Zoenen met Kai! Samen met haar beste vriendin stelt ze tien stappen op om hem verliefd op haar te maken.

Met stap 6: Toon interesse, besluit Mila Kai op te zoeken. Ze vindt hem net wanneer hij wil gaan mountainbiken. Hoewel Mila mountainbiken haat, zegt ze dat het een grote hobby van haar is en besluit ze mee te gaan. Terwijl Kai een fiets haalt, ontdekt Mila dat ze voor het eerst ongesteld is. In alle haast probeert ze het op te lossen met wc-papier op het toilet.

'Mila's Missie', zaterdag 30 augustus om 18.05 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.