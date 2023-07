Zaterdag is 'Bommetje' terug!

In het avontuurlijke spelprogramma 'Bommetje', onder leiding van Ron Boszhard, gaan iedere aflevering acht koppels, bestaande uit kids en hun meest dappere familielid, de strijd met elkaar aan.

De teams nemen het tegen elkaar op in verschillende spectaculaire waterspellen. Zo vliegen de kids weer van de Slide of Schans en wordt de Bom getrotseerd door de moedige volwassenen. Naast de Balk is er dit jaar een nieuw en verrassend spel: de Swing! Wie zwaait aan de liaan het verste het water in? De drie beste duo’s worden in de finale gelanceerd van een reusachtig luchtkussen: De Blob! Degene die het hoogst komt wint de felbegeerde Bommetje!-award. Deze aflevering is Dorian Bindels te gast.

'Bommetje!', zaterdag 8 juli om 19.20 uur bij AVROTROS op NPO Zapp.