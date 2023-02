Zaterdag in 'EenVandaag': geen loonsverhoging voor bagageafhandeling Schiphol

Bagage-afhandelbedrijven op Schiphol kunnen niet voldoen aan de nieuwe looneis van het personeel. Dat laat de werkgeversvereniging WPBL weten aan 'EenVandaag'.

WPBL-voorzitter Edwin van der Linden zegt: 'Bij ons is de koek op.' Een toeslag op vliegtickets is het enige dat nog kan helpen volgens de voorzitter 'maar dan moeten de luchtvaartmaatschappijen daarmee akkoord gaan.'

Vorig jaar werden nieuwe loonafspraken gemaakt na een wilde staking, die leidde tot chaos op Schiphol. Door de oplopende inflatie wil het personeel opnieuw loonsverhoging. Ook Schiphol wijst naar de luchtvaartmaatschappijen en uitvoerende afhandelingsbedrijven voor betere arbeidsvoorwaarden.

Geen lening, wel duurder ticket

Onlangs bood Schiphol aan om de afhandelingsbedrijven geld te lenen om de lonen te kunnen verhogen. Dat is geen oplossing, zegt WPBL: 'Een lening is niet gratis en moet uiteindelijk worden terugbetaald. Misschien moet een andere partij over de brug komen.' WPBL verwijst daarmee naar de luchtvaartmaatschappijen.'De kosten om de salarisverhoging te versnellen en te vergroten zijn ongeveer 20 miljoen euro per jaar. Het zou onder andere kunnen door een tickettoeslag van enkele euro's. Dat kan als de luchtvaartmaatschappijen hiermee akkoord gaan.'

Krapte mei- en zomervakantie

Vorig jaar verliepen de mei- en zomervakantie chaotisch op Schiphol door personeelstekort bij beveiliging en bagageafhandeling. Van der Linden kan niet zeggen of er dit jaar wèl voldoende bezetting zal zijn. 'Voor de mei- en zomervakantie is het mogelijk dat er tekorten ontstaan. De personeelsbezetting is redelijk op orde voor nu, maar we hebben nog wel zorg naar de zomer.'

'EenVandaag', zaterdag 25 februari om 18.15 uur bij AVROTROS op NPO 1.