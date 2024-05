'Youp van 't Hek: De Laatste Ronde' bij BNNVARA

Op tijd weg van het feestje. Dat was een van de ware wijsheden van Youp zijn vader. Dus gaat hij stoppen. Dit wordt zijn laatste theaterseizoen.

Stoppen op zijn zeventigste! Hij zet geen punt, maar een feestelijk uitroepteken achter zijn vrolijke carrière. En voor die tijd reist hij nog één keer met 'De Laatste Ronde' langs alle Nederlandse en Vlaamse theaters waar hij de afgelopen vijftig jaar met zoveel plezier heeft gespeeld. Nog een keer keihard lachen om alles wat het leven in zijn ogen aantrekkelijk en belachelijk maakt. En we weten: dat is veel. Heel veel zelfs. Zeker zoals Youp het ziet en helemaal hoe hij het vertelt.

'Youp van 't Hek: De Laatste Ronde', zaterdag 1 juni om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 1.