Yine geconfronteerd met tragische levens

Yine is geboren in de Dominicaanse Republiek. Na de scheiding van haar ouders, krijgt haar vader met zijn nieuwe vrouw een gezin met twee kinderen. Yine ziet deze kinderen bij het sterfbed van hun vader, maar daarna nooit meer.

Yine komt, via Curaçao, in Nederland terecht en probeert via de halfzussen van haar vader uit te vinden waar haar halfzus en halfbroer zijn gebleven. Niemand lijkt iets te weten. Derk reist naar de Dominicaanse Republiek en ontdekt dat het ware verhaal soms gruwelijk tragisch kan zijn…

'Spoorloos', woensdag 18 oktober om 21.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.