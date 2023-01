Woensdag start 'Het beste van... de Jaren 90'

Verschillende gasten vertellen hun herinneringen aan de jaren 90. Iedereen onder de 15 jaar had een Furby, de tranen vloeiden bij de film 'Titanic' en op het strand werd de speedo gedragen.

De jaren 90 waren de hoogtijdagen van de Roxy en de iT, veel van de gasten brachten heel wat uurtjes door in deze Amsterdamse clubs. Zij kijken met veel plezier terug op hun wilde jaren, waarin extravaganza de boventoon voerde. Op zondagavond keken zij naar Jiskefet, zodat ze op maandag mee konden praten over de belevenissen van de ‘lullo’s’ en ‘Debiteuren, crediteuren’

'Het Beste van... de Jaren 90', vanaf woensdag 4 januari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.