Woensdag in 'De Broeders van Rossem': de knappe koppen van Wageningen

Een ode aan de baksteen en discussies over het landbouwbeleid. De broeders Van Rossem zijn terug! Maarten en Vincent Van Rossem bezoeken verschillende plaatsen in Nederland bezoeken en verbanden leggen tussen het heden en het verleden aan de hand van actuele thema's.

In de plaats waar Maarten en Vincent zijn opgegroeid, liggen de persoonlijke herinneringen voor het oprapen. De stad is ook centrum van het landbouwonderwijs. Met alle discussies over het te voeren boerenbeleid staat de Wageningse Universiteit volop in de schijnwerpers.

'De Broeders van Rossem', woensdag 11 oktober om 20.35 uur bij de NTR op NPO 2.