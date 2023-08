'Wie Denk Je Wel Dat Je Bent?' Dat vragen Joep en Rob zich ook af

Huilen vaders en moeders sneller dan mensen zonder kinderen? Wie kan je beter aan je sterfbed hebben, een spiritueel of een rationeel persoon? Zijn mensen met een zachte g echt gezelliger dan Noorderlingen? En wie presteren beter onder druk: piekeraars of blije eieren?

Vanaf 17 september start een nieuw seizoen van 'Wie Denk Je Wel Dat Je Bent?', waarin Rob Urgert en Joep van Deudekom steeds twee typen mensen onderwerpen aan zo wetenschappelijk mogelijke experimenten. Serieuze wetenschap, maar met een knipoog.

Joep en Rob onderzoeken in zes afleveringen de verschillen en overeenkomsten tussen mensen met en zonder kinderen, mensen met een zachte of een harde g, spirituele en rationele mensen, smartphoneverslaafden en recreatieve gebruikers, nerds en mensen die dat helemaal niet zijn, en piekeraars en blije eieren. Dr. Tila Pronk, Universitair Hoofddocent aan Tilburg University schuift elke aflevering aan als deskundige.

De presentatoren zijn enthousiast over het nieuwe seizoen. 'Het was weer een feest om te ontdekken hoe onze medemensen van elkaar verschillen. Troostrijk en leerzaam. En vaak grappig. Heel grappig. Deze derde serie is wat ons betreft weer goed gelukt.'

'Wie Denk Je Wel Dat Je Bent?' is een co-productie van NTR en Blazhoffski.

'Wie Denk Je Wel Dat Je Bent?' is vanaf zondag 17 september om 21.25 uur wekelijks te zien bij de NTR op NPO 1.