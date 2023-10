'Who's That Girl' portretteert zondag Maxime Meiland

In 2006 kwam Maxime Meiland (27 jaar) voor het eerst op televisie, toen ze in het populaire tv-programma 'Ik Vertrek' als dochter van de Renkemaatjes naar Frankrijk vertrok om een verwaarloosd kasteel om te toveren tot een chambre d'hôte.

12 jaar later vergaarde Maxime en haar familie nog meer roem toen zij hun eigen realityserie 'Chateau Meiland' kregen en daar zelfs de Televizier-Ring mee wonnen. Nog steeds is de familie Meiland ongekend populair; iedereen kent Maxime en ook iedereen heeft een mening over haar, soms ook negatief.

Maxime en de mensen in haar omgeving vertellen in deze aflevering onverbloemd haar verhaal als kwetsbare puber. Maxime keert terug naar plekken waar ze zich heel eenzaam en 'het allergelukkigst' heeft gevoeld. Ze hoopt met haar verhaal andere meisjes en jongens die soortgelijke ervaringen hebben gehad een hart onder de riem te steken en te laten zien dat alle ellende ook weer overwonnen kan worden.

'Who's That Girl', zondag 15 oktober om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 3.