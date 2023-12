'Where the Wild Men Are - with Ben Fogle' op NPO 3

Avonturier Ben Fogle ontmoet mensen die de prestatiemaatschappij de rug hebben toegekeerd en op ver afgelegen en onherbergzame plekken zijn gaan wonen.

Ben Fogle reist naar het Griekse eiland Andros en bezoekt Sandy, die op een helling van de hoogste berg van het eiland een dierenasiel heeft opgezet. Ben deelt zijn onderkomen met 25 honden, acht ezels, een paard, een muilezel en ruim 20 katten. Hij helpt met voeren, verzorgen en de troep opruimen van alle dieren die vrij rondlopen op het terrein en in het 300 jaar oude huis. In het gezelschap van haar dieren heeft Sandy er geen behoefte aan om met de plaatselijke bevolking om te gaan. Volgens haar geven de dieren haar alles wat ze nodig heeft. Uiteindelijk komt Ben te weten wat haar tot haar extreme keuzes heeft gebracht.

'Where the Wild Men Are - with Ben Fogle', vrijdag 29 december om 21.50 uur bij AVROTROS op NPO 3.