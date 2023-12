'Where the Wild Men Are - with Ben Fogle' op NPO 3

Avonturier Ben Fogle ontmoet mensen die de prestatiemaatschappij de rug hebben toegekeerd en op ver afgelegen en onherbergzame plekken zijn gaan wonen.

Ben Fogle bezoekt Georg en Bettina, een ouder stel dat bijna veertig jaar geleden op het Ierse ‘Smaragd Eiland’ een thuis heeft opgebouwd. Hij komt te weten wat hen ertoe heeft gebracht om hun oude leven achter zich te laten en waarom zij leven en schoonheid zagen in een afgelegen veengebied. Ben ziet met eigen ogen hoe ze een onvruchtbaar terrein hebben omgetoverd tot hun eigen natuurgebied, een zelfvoorzienend huis hebben gebouwd en in harmonie leven met de natuur om hen heen. Ben helpt hen dode bomen te vellen en een overwoekerde afwateringssloot aan te pakken. Ook zwemt hij in het frisse water van de veenpoel.

