Wereldoceaandag & UNOC 2025 in juni op TV5MONDE

Wereldoceaandag (8 juni) stimuleert gezamenlijke acties voor een gezonde oceaan en een stabiel klimaat. De VN Oceaanconferentie (UNOC 2025) in Nice sluit hier ook op aan, wat de oproep tot actie nog verder versterkt.

TV5MONDE stelt dit thema graag centraal met een speciale programmering. Daarnaast heeft de Franstalige zender deze maand een unieke filmselectie.

Diversiteit in cinema

Film: 'La belle et la belle'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 1 juni om 21.00 uur

Dinsdag 3 juni om 14.00 uur

Margaux, 20 jaar, ontmoet Margaux, 45 jaar. Ze hebben erg veel gemeen, het lijkt er zelfs op dat ze één en dezelfde persoon zijn, op verschillende leeftijden in hun leven. Zal de jonge Margaux de juiste keuzes maken op basis van de ervaring van haar alter ego? En zal de andere Margaux vrede kunnen sluiten met haar verleden?

Regie, scenario: Sophie Fillières (Frankrijk, 2017)

Film: 'Ma vie de courgette'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 12 juni om 21.00 uur

Woensdag 18 juni om 14.00 uur

Als Icare, ook wel Courgette genoemd, door een ongeluk zijn moeder verliest, wordt hij door Raymond, een politieagent naar een kindertehuis gebracht. Daar maakt hij kennis met zijn vrienden Simon, Ahmed, Jujube, Alice en Béatrice, die ook veel meegemaakt hebben in hun leven. Op een dag komt Camille in het weeshuis aan ...

Regie: Claude Barras (Zwitserland/Frankrijk, 2015)

Onderscheidingen: César voor de beste animatiefilm en César voor beste bewerking (Frankrijk, 2017)

Film: 'Les demoiselles de Rochefort'

(Nederlands ondertiteld)

Donderdag 19 juni om 21.00 uur

Woensdag 25 juni om 14.00 uur

In Rochefort geven Delphine en Solange, tweelingzussen van 25 jaar, muzieklessen. Ze zijn allebei prachtig en spiritueel. Ze dromen ervan om naar Parijs te gaan en maken van de gelegenheid gebruik als er een kermis door de stad trekt. Beide vrouwen dromen ervan hun ware liefde te vinden...

Regie: Jacques Demy (Frankrijk, 1966)

Met: Catherine Deneuve, Danielle Darrieux, Michel Piccoli, Gene Kelly

Onderscheidingen: genomineerd voor een Oscar in 1969 (Beste Muziek)

Film: 'Trois nuits par semaine'

(Nederlands ondertiteld)

Zondag 29 juni om 21.00 uur

Dinsdag 1 juli om 14.00 uur

De fotograaf Baptiste duikt in het Parijse nachtleven. Daar ontmoet hij Cookie Kunty, een dragqueen met wie hij een artistiek project start. Langzaamaan ontdekt Baptiste deze onbekende wereld en leert Quentin kennen, de jongeman achter het personage, die hem niet onverschillig laat.

Regie: Florent Gouëlou (Frankrijk, 2022)

Eén oceaan, één klimaat, één toekomst - samen

Docu: 'Au fil de l'eau, la face cachée du fleuve Loire' (NL ondertiteld)

Woensdag 4 juni om 12.30

Anne-Cécile Monnier verkent de Loire en ontmoet vele experts die er verliefd op zijn. De langste rivier van Frankrijk, een ecologisch juweel dankzij de soorten die ze herbergt en de schoonheid van de locaties die doorkruist worden. De Loire wordt vaak de laatste wilde rivier van Europa genoemd. Is dat echt zo?

Regie: Anthony Binst (Frankrijk, 2024)

Docufilm: 'L'océan vu du coeur' (Nederlands ondertiteld)

Zondag 8 juni om 21.00 uur

Dinsdag 10 juni om 14.00 uur

Omringd door experts, wetenschappers, ontdekkingsreizigers of eenvoudige vissers, stelt de astrofysicus en ecoloog Hubert Reeves (overleden in 2023) voor om in kaart te brengen wat de oceaan vandaag bedreigt en om de nieuwste ontdekkingen over intelligentie van dieren en oceaanecosystemen te presenteren.

Regie: Iolande Cadrin-Rossignol, Marie-Dominique Michaud (Canada, 2023)

Docu: 'Archipels' (Nederlands ondertiteld)

Maandag 9 juni om 21.00 uur

Zaterdag 14 juni om 14.00 uur

Reis naar het hart van de Zuidelijke Landen, uitgestrekte steppen die door de winden van de Indische Oceaan worden geteisterd. Een vijandige omgeving, slechts enkele maanden per jaar bewoond door een handjevol mannen en vrouwen. Isolement, alomtegenwoordigheid van de oceaan, de relatie tot de gemeenschap en de soms moeilijke terugkeer naar het dagelijks leven...

Regie: Célestine Durif, Victor Pinault (Frankrijk, 2023)

Docu: 'Wallis et Futuna, aux frontières de la mer' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 12 juni om 12.30 uur

In Wallis en Futuna, in de Zuidelijke Stille Oceaan, heeft de zee altijd in de behoeften van de inwoners voorzien. Maar de mariene hulpbronnen slinken en het gebied wordt steeds meer afhankelijk van import. De archipel moet oplossingen vinden om de economie te ontwikkelen en tegelijkertijd de lokale ecosystemen, zijn cultuur en zijn soevereiniteit te behouden.

Regie: Claire Marchal, Sébastien Thiébot (Frankrijk, 2023)

Docu: 'La méditerrannée n'est pas morte' (Nederlands ondertiteld)

Zaterdag 28 juni om 12.30 uur

'Als we niets doen, zal de Middellandse Zee over twintig jaar een dode zee zijn!' Deze zin werd in 1979 uitgesproken door Jacques-Yves Cousteau. Vijfenveertig jaar later, ondanks vooruitgang, blijft de constatering actueel. Is de strijd verloren?

Presentatie: Franck Lorrain

Regie: 'Marie Alart, Manuel Lefèvre' (Frankrijk, 2024)

Docu: 'Du Léman à la haute mer' (Nederlands ondertiteld)

Zaterdag 28 juni om 18.30 uur

Zo ver van de zee en toch op het hoogste internationale niveau, staan Zwitserse zeilers vaak op de hoogste trede van het podium. Vijf broers en zussen, verenigd door hun passie voor zeilen, delen hun geheimen...

Regie: Christophe Margot (Zwitserland, 2022)

Docu: 'Le chasseur de baleines' (Nederlands ondertiteld)

Zaterdag 28 juni om 19.30 uur

Hoewel de Internationale Walvisvangstcommissie de jacht op deze dieren wereldwijd heeft verboden, werden in 2022 in IJsland honderdzestig dwergvinvissen gedood. Een onderzoek onthult een wijdverbreid Omerta-systeem rond een markt die miljoenen dollars oplevert.

Regie: Philippe Blanc (Zwitserland, 2023)