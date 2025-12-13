Welke voorwerpen passeren zondag in 'Tussen Kunst en Kitsch'?

Vanuit diverse musea in Nederland bespreken Frits Sissing en de experts in 'Tussen Kunst en Kitsch' zondag weer verrassende kitsch en veelzijdige kunst.

Hoe oud is het reisklokje dat tevoorschijn wordt gehaald in Next Nature Museum? En een familiestuk uit 1820: een collier dat gemaakt is in Rome? Het is een glasmozaïek stuk met koraal dat vrij zeldzaam blijkt te zijn, vertelt Martijn Akkerman in Oorlogsmuseum Overloon. Daar komt ook een abstracte kalligrafische inkttekening voorbij. In het Biesbosch Museum krijgt Bas Hesselink de eerste druk van het boek Het Achterhuis van Anne Frank in handen, een boek dat behoort tot de wereldliteratuur. Er zijn een paar duizend exemplaren gedrukt bij de eerste druk. En taxeert Emiel Aardewerk een koffiepot of een theepot in Paleis Het Loo?

'Tussen Kunst en Kitsch', zondag 14 december om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.