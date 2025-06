Wat zie je in juli bij RTL?

De zomer is begonnen. En dat betekent onder anderen de terugkeer van 'B&B Vol Liefde', de spannende zomercliff van 'GTST' en het nieuwe 'RTL Boulevard Summernight'. We geven je graag een overzicht van alles wat op het programma staat.

Highlights RTL 4

'GTST Cliff'

Donderdag 3 juli om 20.00 uur

Na de emotionele cliffhanger van seizoen 2024 maakt 'GTST' zich dit jaar op voor een spectaculaire uitsmijter! Een onverwachte bekende uit het verleden duikt op en zet het leven van menig Meerdijker voorgoed op zijn kop…

'Ik Weet Er Alles Van!'

Vanaf maandag 7 juli om 20.00 uur

'Ik Weet Er Alles Van!' is een quiz waarin zes kandidaten, ieder met een eigen specialisme, een week lang proberen een groot geldbedrag te winnen. Naast feitenkennis speelt ook mensenkennis een belangrijke rol. De deelnemers kunnen elkaar uitdagen en er met elkaars geld vandoor gaan. Wie weet het meest, kan de medekandidaten goed inschatten en heeft de beste strategie?

'B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met?'

Op vrijdag 11 juli 20.30 uur

Leonie ter Braak bezoekt door heel Europa B&B eigenaren uit vorige seizoenen ‘B&B Vol Liefde’ én een paar oude bekenden uit het liefdevolle ‘Winter Vol Liefde’. Hoe kijken zij terug op hun avontuur, wat doen ze nu, en vooral: zijn ze nog, of misschien opnieuw, verliefd? B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met? is op vrijdag 11 juli om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en tegelijkertijd te streamen bij Videoland.

'B&B Vol Liefde'

Vanaf maandag 14 juli om 20.30 uur

Het vijfde seizoen van zomerhit ‘B&B Vol Liefde’ is in aantocht. Negen vrijgezelle B&B-eigenaren wagen het erop en gaan deze zomer op zoek naar de liefde van hun leven. Welke Nederlandse partner durft over de grens te kijken en maakt het avontuur van de B&B-eigenaren compleet? Op de meest idyllische plekken volgen we de zoektocht van de B&B-eigenaren naar de ware liefde. Mooie, romantische, grappige, maar soms ook ongemakkelijke situaties passeren de revue. Maak je op voor een zomer rijk gevuld met liefde en romantiek op de meest betoverende locaties. De negen eigenaren van dit seizoen worden op een later moment bekend gemaakt. Seizoen vijf van ‘B&B Vol Liefde’ is vanaf 14 juli negen weken lang elke maandag tot en met donderdag om 20.30 uur te zien bij RTL 4 en een week vooruit te streamen bij Videoland.

'RTL Boulevard Summernight'

Vanaf maandag 14 juli om 22.00 uur

Al bijna 24 jaar is ‘RTL Boulevard’ een vaste waarde op de vooravond van RTL 4. In de zomer is ‘RTL Boulevard’ er twee keer per dag live, om 18.35 uur met de reguliere uitzending en om 22.00 uur met ‘RTL Boulevard Summernight’. Hierin wordt naast het laatste nieuws op het gebied van entertainment, crime, royalty en lifestyle ook uitgebreid nagepraat over ‘B&B Vol Liefde’, met speciale deskundigen.

Films RTL 7

De films bij RTL 7 staan garant voor leuke avonden vol harde knallers en dwaze humor! Bij RTL 7 beginnen we de maand juli met een aantal topfilms uit jaren ’80 in de Back to the 80s Classics Week met onder andere de actiefilm ‘The Terminator’ (woensdag 2 juli) en de komedie ‘Crocodile Dundee’ (donderdag 3 juli). Van zondag 6 juli tot en met vrijdag 11 juli is het ‘Spider-Man’ Week, waarin de stripheld van het ene naar het andere filmavontuur slingert. Van zaterdag 12 juli tot en met vrijdag 18 juli schittert Oscarwinnaar Will Smith iedere avond in een van zijn vele topfilms, waaronder sciencefictionkomedie ‘Men in Black’ (zaterdag 12 juli) en de actieknaller ‘Bad Boys’ (woensdag 16 juli). De maand wordt afgesloten met de klassiekers van Bud Spencer en Terrence Hill. Vanaf zaterdag 26 juli t/m vrijdag 1 augustus schitteren de Vier Vuisten in maar liefst veertien van hun beste films.

Films RTL 8

RTL 8 staat in juli garant voor de grootste sterren in hun beste komedies! Op woensdag 2 juli vormen Goldie Hawn en Kurt Russell een kibbelend stel in de hilarische komedie ‘Overboard’. Hugh Grant is op woensdag 9 juli aanwezig bij ‘Four Weddings and a Funeral’. Julia Roberts schittert op woensdag 16 juli in ‘My Best Friend’s Wedding’. Oscarwinnaars Jack Nicholson en Helen Hunt zijn ‘As Good As It Gets’ op woensdag 23 juli. En Reese Witherspoon is geweldig in ‘Legally Blonde’ op woensdag 30 juli.