Wat zie je in februari op Film1?

'So Long Marianne' is een romantisch drama over het turbulente liefdesleven van de overleden Canadese dichter en romanschrijver Leonard Cohen, wereldwijd bekend van zijn hits Suzanne, Halleluja en So long Marianne.

Voordat Cohen doorbrak als zanger, was hij vooral een gepassioneerde dichter. Wanneer hij naar het Griekse eiland Hydra reist om zijn roman te herschrijven ontmoet hij zijn toekomstige muze, de Noorse Marianne. Met haar aanmoediging zingt hij zijn poëzie - en wordt hij de zanger die de wereld nu kent.

SO LONG MARIANNE - Première zaterdag 3 februari om 20.30 uur

Genre: drama, romantiek

Regisseur: Paul Wiffen

Cast: Josefine Frida Pettersen, Joe Vetch, Ed Ward, Suzanne Kendall

TO LESLIE I Première zaterdag 10 februari om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Michael Morris

Cast: Andrea Riseborough, Allison Janney, Marc Maron

Actrice Andrea Riseborough kreeg een Oscarnominatie voor haar titelrol in dit waargebeurde drama over een alleenstaande moeder in Texas die alles verliest wat haar dierbaar is wanneer ze het prijzengeld van een loterij verkwist.

Later, wanneer Leslie niet alleen meer met haar charmes weg kan komen en ze haar dieptepunt door alcoholisme heeft bereikt, vecht ze om haar leven weer op de rails te krijgen.

ARTHOUSE SUNDAY

Une belle course I Première zondag 18 februari om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Christian Carion

Cast: Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

Vertederend drama met prachtige beelden van Parijs over een 92-jarige Française die een taxirit neemt, om voor de laatste keer de belangrijke plekken in haar leven te kunnen zien.

De 92-jarige Madeleine belt een taxi om haar naar het verzorgingstehuis te brengen waar ze voortaan zal wonen. Ze vraagt de verbitterde chauffeur Charles langs plekken te rijden die wat betekend hebben in haar leven. In de straten van Parijs wordt langzaamaan een buitengewoon leven onthuld, wat Charles meer raakt dan hij ooit had kunnen denken. Sommige taxiritten kunnen levens veranderen.

AFTER YANG I Première zaterdag 24 februari 20.30 uur

Genre: drama, sci-fi

Regisseur: Kogonada

Cast: Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja

Futuristisch drama met Colin Farrell over een gezin dat voor hun dochtertje een levensechte robot aanschaft om als broer te fungeren. Maar wanneer de robot het begeeft krijgen de ouders te maken met vragen over liefde, verbondenheid en verlies.

In een nabije toekomst heeft bijna ieder gezin een menselijke robot in huis. Zo ook Jack (Colin Farrell) en zijn vrouw Kyra (Jodie Turner-Smith): hun androïde Yang dient als oudere broer voor hun adoptiedochter Mika. Wanneer Yang het vanwege technische mankementen begeeft, wil Jack er alles aan doen om hun geliefde robot te herstellen. Dat blijkt een moeilijke opgave omdat Yang niet via de officiële fabrikant is aangeschaft. Tijdens deze zoektocht ontdekt Jack dat hij de herinneringen van Yang kan afspelen en zo leert hij de wereld opnieuw te bekijken en de connectie met zijn vrouw en dochtertje te hervinden.