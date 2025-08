Ware liefde binnen een wereld vol traditie in 'Van Burger tot Royal'

Wat als je grote liefde ook een kroon blijkt te dragen? De EO brengt de nieuwe serie 'Van Burger tot Royal' waarin het bijzondere levenspad van vier 'gewone' mensen die verliefd werden op een royal wordt gevolgt.

Een keuze voor liefde, waarmee zij ongewild in het middelpunt van een eeuwenoude traditie terechtkwamen. En daarmee hun leven voorgoed zagen veranderen.

De serie vertelt onder meer het verhaal van Mary Donaldson, een Australische vrouw die kroonprins Frederik van Denemarken ontmoette in een bar tijdens de Olympische Spelen in Sydney. Ook zien we hoe alleenstaande moeder Mette-Marit Tjessem Høiby de Noorse kroonprins Haakon tegenkwam op een muziekfestival. Kate Middleton en Daniel Westling completeren het kwartet: zij werden het hart van respectievelijk prins William en kroonprinses Victoria binnengeloodst via de universiteit en de sportschool.

Wereld vol protocollen

Met rijk archiefmateriaal en scherpe duiding van royaltykenners onderzoekt de serie niet alleen de romantiek, maar ook de druk, offers en verwachtingen die samengaan met het toetreden tot een koninklijke familie.

EO-presentator Tirza van der Graaf heeft de serie ingesproken en vertelt: 'De serie laat je voelen hoe het is om als burger vanuit je vertrouwde omgeving plotseling in een totaal andere wereld terecht te komen. In sommige gevallen zelfs letterlijk aan de andere kant van de wereld. Een wereld vol protocollen, geschreven en ongeschreven regels én in het middelpunt van de belangstelling. Het is fascinerend om te zien dat de vier royals die geportretteerd worden totaal verschillend zijn, maar wel hetzelfde proces doormaken. Ieder op hun eigen manier. Van burger tot royal neemt je op meeslepende wijze mee in de reis die deze mensen hebben afgelegd.'

Meer dan romantiek

Van burger tot royal is meer dan een reeks liefdesverhalen. De serie houdt ook een spiegel voor aan een samenleving waarin afkomst, status en roeping voortdurend in beweging zijn. Wat betekent het om je aan te passen aan een eeuwenoude rol, terwijl je ook jezelf probeert te blijven?

Van burger naar Oranje

Aanvullend op de tv-serie, wordt er ook een verdiepende YouTube-video gemaakt over Nederlandse burgers die royal werden. 'In Nederland kennen we natuurlijk ook burgers die royal zijn geworden. Tussen 1998 en 2005 trouwden de vier zoons van prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven allemaal met een burgermeisje. Zo trouwde prins Maurits met prinses Marilène, prins Bernhard jr. met prinses Annette, prins Floris met prinses Aimée en prins Pieter-Christiaan met prinses Anita. Het leek ons mooi hun unieke verhalen als aanvulling bij de serie Van burger tot royal te vertellen.' Deze special is begin augustus te bekijken op het YouTube-kanaal van 'Blauw Bloed'.

Deze door de EO aangekochte serie verscheen internationaal onder de titel 'Suddenly Royal'.

'Van Burger tot Royal', vanaf zaterdag 2 augustus om 20.30 uur bij de EO op NPO 2.