VVD-Prominent Annemarie Jorritsma in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's. 'WNL Op Zondag' wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Annemarie Jorritsma en Claire Martens over 75 jaar VVD

De VVD viert komende week het 75-jarige bestaan van de liberale partij. Daarover VVD-prominent, oud-vicepremier en senator Annemarie Jorritsma en VVD-talent Claire Martens, fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam.

GroenLinks-leider Jesse Klaver

Zondagmorgen is de fractievoorzitter van GroenLinks Jesse Klaver te gast bij Rick Nieman. Over de uitwerking van klimaatmaatregelen, zoals de handel in stikstofrechten en de subsidies op zonnepanelen.

Klaas Knot

De president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot over de stand van het land. Nederland heeft te maken met hoge prijzen en inflatie. Hoe staan we er financieel-economisch voor? Flikkert er licht aan de horizon?

Rijksbouwmeester Francesco Veenstra

Hoe ziet Nederland er uit in 2033. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra over de verdeling van de ruimte. Hoe gaan we over tien jaar en verder in de toekomst om met de ruimte? Waar wonen we? Hoe zien steden er uit? Wat blijft er over van het platteland?

'WNL Op Zondag', zondag 22 januari om 10.00 uur op NPO 1.