'Vroege Vogels' (TV) is zondag bij Proefboerderij Zegveld

zaterdag 11 oktober 2025
Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

Deze week zijn we in een levend laboratorium: Proefboerderij Zegveld. Het is een veenweidegebied vlak bij de Nieuwkoopse Plassen waar tientallen onderzoekers werken aan een duurzame toekomst voor onze veehouderij.

Al decennialang worden hier experimenten uitgevoerd met manieren om bodemdaling tegen te gaan, bijvoorbeeld door het ophogen van het waterpeil en slim beheer van de sloten. Naast de vele purperreigers die hier hun maaltje bij elkaar zoeken, zien we ook allerlei wilde dieren in dit openluchtlab zoals de vroege glazenmaker en de kerkuil, maar ook de exotische Amerikaanse rivierkreeft.


'Vroege Vogels', zondag 12 oktober om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Vroege Vogels op tv
Zondag 12 oktober 2025 om 19u30
NPO 2
Proefboerderij Zegveld is een levend laboratorium waar onderzoekers werken aan een duurzame toekomst voor onze veehouderij. Tussen alle proeven zien we purperreigers, vroege glazenmakers en kerkuilen.
Zaterdag 18 oktober 2025 om 08u00
NPO 2
Proefboerderij Zegveld is een levend laboratorium waar onderzoekers werken aan een duurzame toekomst voor onze veehouderij. Tussen alle proeven zien we purperreigers, vroege glazenmakers en kerkuilen.
Zondag 19 oktober 2025 om 19u20
NPO 2
Zoektocht naar de mooiste beelden en bijzondere verhalen uit de Nederlandse natuur.

Persbericht BNNVARA
