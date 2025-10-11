'Vroege Vogels' (TV) is zondag bij Proefboerderij Zegveld

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

Deze week zijn we in een levend laboratorium: Proefboerderij Zegveld. Het is een veenweidegebied vlak bij de Nieuwkoopse Plassen waar tientallen onderzoekers werken aan een duurzame toekomst voor onze veehouderij.

Al decennialang worden hier experimenten uitgevoerd met manieren om bodemdaling tegen te gaan, bijvoorbeeld door het ophogen van het waterpeil en slim beheer van de sloten. Naast de vele purperreigers die hier hun maaltje bij elkaar zoeken, zien we ook allerlei wilde dieren in dit openluchtlab zoals de vroege glazenmaker en de kerkuil, maar ook de exotische Amerikaanse rivierkreeft.

'Vroege Vogels', zondag 12 oktober om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.