'Vroege Vogels' luidt de lente én een nieuw seizoen in met twee specials

De winter ligt achter ons en de lente is officieel aangebroken. En dat is om je heen goed te merken. De natuur is volop in beweging en komt tot leven. Dieren komen uit hun winterschuilplaats en beginnen zich voort te planten.

Bomen en planten komen weer tot bloei en de Beleef de Lente camera’s staan aan. Voor het nieuwe seizoen 'Vroege Vogels' hebben presentator Menno Bentveld en zijn team weer heel wat mooie natuurgebieden in Nederland weten te vinden en trappen af met twee bijzondere specials.

Aflevering 1: Wintergasten (29-04)

De koude wintermaanden zijn hét moment om bijzondere wintergasten te ontdekken, soorten die overwinteren in ons land. Daarom trok 'Vroege Vogels' deze winter door het land. Van Brabant tot Schiermonnikoog zien we roofzuchtige klapeksters, rappe drieteenstrandlopers en sierlijke kleine zwanen. De natuur bereidt zich voor op de lente. Er wordt geroepen, gebaltst en zelfs al gepaard. Aflevering 2: Natuurfilmers (06-05)

Het team van 'Vroege Vogels' staat niet alleen in hun liefde voor natuur. Er verschijnen schitterende natuurfilms van Nederlandse bodem. Wat drijft de makers? Hoe gaan ze te werk? Wat is hun motivatie om soms dagenlang, in weer en wind, te wachten op dat éne shot? Om daarachter te komen reist Menno het hele land door om te zien wat hen drijft. Menno Bentveld: 'We trekken inmiddels alweer maanden door het land om voor een grandioze seizoenstart te zorgen. Behalve dat we héél veel hagel, sneeuw en wind om de oren kregen, hebben we al geweldige dieren, bloeiende voorjaarsbloemen en prachtige landschappen gefilmd. Ik hoop dat de kijker klaar is voor een spetterend Vroege Vogels-voorjaar!' 'Vroege Vogels' is vanaf zaterdag 29 april wekelijks te zien om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.