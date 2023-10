'Vroege Vogels' loopt door het Gelderse Wolfheze

Zoals de naam al doet vermoeden liepen in het Gelderse Wolfheze vroeger veel wolven rond. En opnieuw heeft het dier dit gebied gevonden. Hoe gaat het nu met de wolf en met al het andere wild dat dit gebied rijk is?

Ook duikt 'Vroege Vogels' het verleden in. Zo blijkt dat de eeuwenoude Wodanseiken in Wolfheze bijzonder populair waren bij de 19e- eeuwse schilders, nu nog steeds terug te vinden in het museum. Op de naastgelegen heide start de zoektocht naar adders, die er net iets anders uitzien dan de meeste adders in Nederland, maar zeker net zo giftig zijn.

'Vroege Vogels', zaterdag 14 oktober om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.