'Vroege Vogels' is in Het Merkske

Tussen de boomkikkers, pinksterbloemen en zwarte spechten kronkelt in het zuiden van ons land al eeuwenlang een kleine beek, Het Merkske. De beek vormt de grens tussen Nederland en BelgiŽ en is daarom nooit rechtgetrokken.

Het is alsof de tijd hier stil heeft gestaan. In de kleine, natte graslanden groeien extreem zeldzame planten zoals de knolsteenbreek en de karwijselie. Overdag zien we boomkikkers opwarmen in het braamstruweel, ’s avonds horen we ze kekkeren rond de poelen. Presentator Menno Bentveld duikt het water in, waar hij kokerjuffers vindt, bermpjes en als kers op de taart twee enorme palingen.

'Vroege Vogels', zondag 26 mei om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.