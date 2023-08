'Vroege Vogels' is bij Landtong Rozenburg

Foto: © BNNVARA 2022

Het is een onverwachte, groene enclave in het Rotterdamse havengebied: Landtong Rozenburg. Dit langgerekte stuk natuur is spontaan ontstaan bovenop de door de mens gemaakte gronddepots.

Op dit kleine stukje groen ziet Menno de populierwespvlinder, orchideeën en honderden nesten van de oeverzwaluw. Ondertussen varen gigantische olietankers achter de grazende hooglanders en zoemende bijen langs. Doordat het zoute water hier nog tientallen kilometers het land in treedt, vinden we hier allerlei bijzondere vissen en planten.

'Vroege Vogels', zaterdag 26 augustus om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.