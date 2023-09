'Vroege Vogels' is bij een bijzonder landschap

Vanaf de Havelterberg kijk je uit over een bijzonder landschap. Daar waar tijdens De Tweede Wereldoorlog duizenden bommen vielen, bloeien nu ontelbaar veel orchideeŽn.

We zijn in het Holtingerveld, een natuurgebied gevormd door ijstijd en oorlog. Op oude startbanen vliegen nu vlinders en hommels rond. Leeuweriken, boompiepers en talloze libellen profiteren van dit prachtige natuurgebied. Menno Bentveld gaat op zoek naar de grootste waterroofkever van Nederland, een zeldzaamheid die alleen hier te vinden is. Zal het hem lukken?

'Vroege Vogels: Holtingerveld', zaterdag 2 september om 19.15 uur bij BNNVARA op NPO 2.