'Vroege Vogels' is bij de Staats-Spaanse Linies

Waar vroeger een hevige strijd woedde tijdens de Tachtigjarige Oorlog, bloeien nu de meest prachtige orchideeŽn en klavers, en dat heeft alles met elkaar te maken!

'Vroege Vogels' is deze week bij de Staats-Spaanse Linies, in Zeeuws-Vlaanderen. Toen hoorde je strijdkreten en bommen, tegenwoordig klinkt het oorverdovende concert van de boomkikker. Deze soort was bijna uitgestorven, maar heeft zich dankzij de verbindingen van de linies kunnen uitbreiden tot de grootste populatie van Nederland. Zandbijen zitten in de warme, zuidelijke hellingen van de linies, en ook zomertortels en steltkluten profiteren van dit groene historische landschap.

